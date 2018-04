Governo, Di Maio: noi pronti, ma a centrodestra e Pd serve... -2

Termoli, 10 apr. - "L'obiettivo - ha insistito Di Maio - è metterci al lavoro il prima possibile per cambiare tutto. Non voglio fare il presidente del Consiglio per non cambiare nulla".

Di Maio è a Termoli per incontrare gli imprenditori molisani nella zona industriale, presso i locali della Cianciosa srl nel secondo giorno del tour a sostegno della candidatura alla guida della regione Molise di Andrea Greco per le elezioni del prossimo 22 aprile.

Di Maio e Greco nel pomeriggio saranno alle 15.30 a palazzo Colagrosso a Bojano per una riunione con gli operatori turistici. Infine, alle 19 è fissato l'incontro in Piazza D'Andrea a Isernia.