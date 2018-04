Uber, Unc: nessuna novità da sentenza Corte Ue, aggiornare norme

Roma, 10 apr. - "La sentenza non rappresenta una novità e non sposta di una virgola il problema. Nessuno ha mai negato che l'attività di Uberpop rientrasse nel settore del trasporto, visto che è quello il servizio principalmente svolto. Ma, vista la legge quadro italiana sul trasporto pubblico non di linea, non può comunque rientrare né nella definizione di servizio taxi né in quella di Ncc". Lo afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione nazionale consumatori, commentando la sentenza della Corte Ue, secondo la quale gli Stati membri possono vietare e reprimere penalmente l'esercizio illegale dell'attività di trasporto nell'ambito del servizio UberPop senza dover previamente notificare alla Commissione il progetto di legge, dato che il servizio Uberpop rientra nel "settore dei trasporti" e non in quello dei servizi digitali.

"Ecco perché va comunque aggiornata la normativa, per disciplinare questi nuovi servizi tecnologici per la mobilità, che, per quanto non siano solo servizi digitali in senso stretto, non possono certo essere classificati secondo forme di trasporto che valevano nel 1992, prima della commercializzazione dei tablet e degli smartphone" conclude Dona.