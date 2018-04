Governo, Biancofiore (Fi): veti M5s ricompattano il centrodestra

Roma, 10 apr. - "Non si capisce come per Di Maio da Arcore non possa partire alcun rinnovamento e invece dovrebbe partire da quel Pd che lui per primo ha aspramente attaccato per le infauste politiche imposte all'Italia negli ultimi 7 anni e sui risultati dei quali, ha costruito il suo successo elettorale. Non è che i 5 Stelle hanno paura di scoprire che proprio ad Arcore risieda la rivoluzione vera e abbiano paura di andare fino in fondo a cambiare il Paese perché gli frutta elettoralmente solo stare all'opposizione?". Lo dice Michaela Biancofiore, parlamentare FI e coordinatore del partito in Trentino Alto Adige

"Di Maio - prosegue - non è nelle condizioni di dettare condizioni, le elezioni le ha vinte il centrodestra e ogni j'accuse sembra celare l'esatto contrario della voglia di governare. E nemmeno funzionano le minacce di nuove elezioni perché il giorno dopo il partito di Grillo potrebbe avere un brutto risveglio. L'elettorato della Lega, di Forza Italia e di Fratelli d'Italia infatti è strutturato e può solo crescere, mentre quello dei 5 stelle è d'opinione e perciò volatile, il 40% delle europee di Renzi docet. I veti capricciosi dei 5 stelle, mentre il Paese desidera le risposte promesse, hanno l'unico risultato di ricompattare il centro destra più che mai e di stufare gli italiani".

"Di Maio rifletta, Berlusconi - affewrma ancora Biancofiore - non è un boccone da digerire, ma il leader di una forza politica votata da 5 milioni di italiani. E chi ha aspirazioni da premier, se le ha davvero, dovrebbe ricordare che il presidente del consiglio una volta conquistato palazzo Chigi, diventa il presidente di tutto il popolo italiano. E poi un giovanotto per bene come lui, non dovrebbe inseguire la pancia estremista del suo elettorato ma domarla ed avere rispetto per una persona più grande e soprattutto di enorme esperienza di vita e politica, come Silvio Berlusconi che potrebbe fargli da mentore. E in parte già lo è visto che Di Maio ne ha adottato linguaggi e strumenti, leggasi il contratto con gli italiani".