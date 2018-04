Fontana: dialogo con territori e cittadini cifra giunta... -2

Milano, 10 apr. - "Ridare centralità agli enti locali, che esprimono le potenzialità, le istanze, i bisogni dei cittadini significa poter realizzare un reale federalismo dei territori: è dunque indispensabile la collaborazione degli enti locali, a partire dai sindaci, in una logica di dialogo leale, funzionale e di sussidiarietà tra Regione, Province e Comuni" ha continuato Fontana, che ha anche manifestato la sua volontà di proseguire nell'esperienza del "patto regionale" che in Lombardia è stato sperimentato, prima che altrove, grazie all'accordo tra Anci Lombardia e Regione.

Un accordo che, a suo parere "rappresenta una boccata d'ossigeno per diversi Comuni e che sarà uno dei provvedimenti all'ordine del giorno della prossima seduta di Giunta. Così come vogliamo continuare nell'esperienza dell'Indice Sintetico di Virtuosità che abbiamo sperimentato in Regione Lombardia insieme ai Comuni".

"Tra i punti che devono essere enfatizzati nell'azione del governo regionale - ha proseguito Fontana - ci sarà l'evoluzione del sistema sanitario e sociosanitario regionale, il cui assetto, recentemente modificato dalla l.r. 23/2015, prevede un periodo di attuazione e consolidamento, volto al mantenimento dell'eccellenza del sistema, punto di attenzione strategica per la legislatura appena iniziata".

"Regione rappresenta il traino per il Paese e le politiche di crescita economica sono strettamente legate anche allo sviluppo delle politiche del lavoro, per le imprese, per l'innovazione; questa - ha detto il presidente della Regione Lombardia - sarà un'ulteriore area strategica per la legislatura. La crescita sarà sostenibile e sarà caratterizzata dal sostegno degli investimenti pubblici, perché le infrastrutture sono una chiave di sviluppo, soprattutto se rispettose del territorio e dell'ambiente".

"Sulla scorta dell'attrattività sviluppata dall'evento Expo 2015, considero ambito strategico per la legislatura - ha precisato Fontana - anche l'ottimizzazione dei grandi eventi sportivi, intesi come volano per l'economia e la promozione del territorio". "È considerata ambito strategico - ha concluso il presidente - la valorizzazione del personale sia interno che degli enti del sistema, che necessiteranno di un procedimento di revisione e ottimizzazione nella gestione".