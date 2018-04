Roma, 10 apr. - Il Molise "è una regione dimenticata dalla politica, su cui si dovrà fare tantissimo, noi con Andrea Greco (candidato per M5s alla guida della Regione, ndr) vogliamo governare la regione e creare lavoro" ma "non con il pubblico ma aiutando gli imprenditori a fare investimenti". Lo ha detto Luigi Di Maio parlando con i giornalisti, in diretta a Rainews 24, al suo arrivo a Termoli.