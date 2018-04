Pmi, Generali: con welfare aziendale più produttività e benessere -2

Roma, 10 apr. - Nei prossimi 3-5 anni, il 52,7% delle Pmi si propone un`ulteriore crescita del welfare aziendale, in particolare negli ambiti di salute e assistenza; conciliazione vita e lavoro; giovani, formazione e mobilità sociale. Le piccole medie imprese sono oggi sempre più protagoniste del cambiamento sociale e crescono sensibilmente le aziende attive nel welfare, cioè quelle che avevano avviato piani di welfare aziendale anche negli anni precedenti, in almeno 4 delle 12 aree: erano il 25,5% nel 2016, oggi sono il 41,2%. In particolare, sono raddoppiate le aziende molto attive (in almeno 6 aree) dal 7,2% del 2016 al 14,3% quest`anno, a dimostrazione di una maggiore consapevolezza del loro ruolo sociale.

Lo studio sullo stato del welfare nelle piccole medie imprese italiane è stato presentato oggi al Salone delle Fontane all`Eur, a Roma, a una platea di imprenditori, rappresentanti delle istituzioni, docenti, ed è stato commentato da Giuliano Poletti, ministro del Lavoro; da Marco Sesana, country manager e amministratore delegato di Generali Italia; Carlo Robiglio, presidente della Piccola industria di Confindustria; Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura; Cesare Fumagalli, segretario generale di Confartigianato Imprese; Gaetano Stella, presidente di Confprofessioni.

"Il welfare fa crescere le imprese e fa bene al Paese - ha dichiarato Sesana - questo è quanto emerge dall`ascolto degli oltre 4mila imprenditori italiani intervistati e dal crescente impegno delle Pmi nelle iniziative di welfare. Il benessere dei dipendenti e l`aumento della produttività sono i risultati che l`imprenditore oggi dichiara con il suo impegno nel welfare aziendale. Noi continueremo a sostenere, insieme alle confederazioni, la diffusione della cultura del welfare nelle piccole medie imprese con Welfare Index Pmi, ma anche con le nostre competenze e la nostra innovazione in ambito assicurativo".

(Segue)