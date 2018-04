Pmi, Generali: con welfare aziendale più produttività e benessere

Roma, 10 apr. - Dipendenti più felici sul luogo di lavoro grazie all`esperto family friendly, ma anche mamme contente di mantenere lo stipendio al 100% durante la maternità. C`è poi chi propone check up sanitari gratuiti e benefit salute e, ancora, chi ha introdotto l`università in azienda per la formazione dei giovani dipendenti. Insomma, il welfare aziendale migliora il benessere dei dipendenti e aumenta la produttività delle imprese. E' quanto emerge dal rapporto 2018 "Welfare Index Pmi", promosso da Generali Italia con la partecipazione delle maggiori confederazioni italiane (Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato e Confprofessioni), che per il terzo anno ha analizzato il livello di welfare in 4.014 piccole medie imprese italiane (circa il doppio rispetto al 2016) superando nei tre anni le 10mila interviste.

Welfare Index Pmi ha monitorato le iniziative delle imprese in dodici aree: previdenza integrativa, sanità integrativa, servizi di assistenza, polizze assicurative, conciliazione vita-lavoro, sostegno economico, formazione, sostegno all`istruzione di figli e familiari, cultura e tempo libero, sostegno ai soggetti deboli, sicurezza e prevenzione, welfare allargato al territorio e alle comunità. Il rapporto 2018 mette in evidenza una stretta correlazione tra il miglioramento del benessere, la soddisfazione dei lavoratori e la crescita della produzione aziendale: questi fattori secondo il 42,1% delle imprese, sono il principale obiettivo nelle scelte di welfare. Il 35,6% delle imprese intervistate dichiara, infatti, di aver aumentato la propria produttività come conseguenza di una maggiore soddisfazione dei lavoratori. Questo vale ancor di più per le aziende molto attive nel welfare: il 63,5% conferma di aver ottenuto un incremento produttivo.

