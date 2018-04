Nissan, tre veicoli elettrici all`Auto China 2018

Roma, 10 apr. - In occasione del salone Auto China 2018, Nissan mostrerà tre veicoli elettrici che incarnano la visione della mobilità del futuro Nissan Intelligent Mobility e dimostrano l`impegno di Nissan in un mercato in crescita e fortemente competitivo come quello cinese.

All`Auto China 2018 di Pechino debutterà un nuovo modello elettrico che sarà esposto insieme alla nuova Nissan Leaf e a Nissan Imx Kuro, il concept del crossover elettrico.

Il nuovo modello è pensato per rispondere alla domanda sempre più forte di auto a zero emissioni sul mercato cinese e sottolinea l`impegno di Nissan nel perseguire gli obiettivi di elettrificazione, parte del piano a medio termine Nissan M.O.V.E to 2022, e del piano Triple one di Dongfeng Motor Co., Ltd. Inoltre nell`ambito del salone Nissan presenterà la tecnologia di propulsione elettrica e-Power.

Lanciata ad ottobre, la nuova Nissan Leaf si è già aggiudicata il premio "2018 World Green Car" al Salone dell`Auto di New York lo scorso marzo. L`auto è l`icona della Nissan Intelligent Mobility, la roadmap strategica che si propone di ridefinire il modo in cui i veicoli vengono guidati, alimentati e integrati nella società. Con oltre 300.000 unità vendute in tutto il mondo dal momento del lancio nel 2010, Nissan LEAF è ad oggi il veicolo elettrico più venduto a livello globale.

Nissan Imx Kuro, dopo la presentazione al Motor Show di Ginevra di marzo, arriva per la prima volta in Cina. Il concept del crossover elettrico è nato per consolidare il connubio tra i guidatori e l`auto, partner affidabile per un`esperienza più sicura, più pratica e più emozionante.

Imx Kuro è dotato della tecnologia Brain-to-Vehicle di Nissan, un sistema unico nel suo genere che, interpretando i segnali emessi dal cervello umano, permette ai sistemi automatici e manuali del veicolo di apprendere lo stile di guida del conducente.

Insieme al nuovo modello della gamma di auto e tecnologie elettriche, Nissan esporrà anche il nuovo Nissan Terra, il primo veicolo progettato dalla divisione aziendale Frame e LCV sempre nell`ambito dei piani Nissan M.O.V.E. to 2022 e Triple one. Pratico, autentico e nato per affrontare qualsiasi terreno, questo SUV assicurerà presto ai clienti cinesi un`esperienza di guida senza precedenti.