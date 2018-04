Roma, 10 apr. - "Non voglio fare il premier per non cambiare nulla, se si va al governo ne deve valere la pena e andare al governo con una compagine che possa cambiare le cose". Lo ha detto il candidato premier del Movimento Cinque stelle Luigi Di Maio parlando con i giornalisti, in diretta su Rainews 24, al suo arrivo a Termoli.