Pagano (Lega): viaggi lusso per jihadisti? Serve governo forte

Roma, 10 apr. - "Viaggi in 'prima classe' dalla Tunisia per terroristi, radicali jihadisti, galeotti e clandestini. Dallo scorso agosto che denunciamo questo rischio. Se ne sono accorti tutti, tranne il Pd di Gentiloni, Martina, Minniti e Delrio. Il loro finto buonismo ha fatto dell'Italia un network del terrorismo islamico". Lo dichiara il deputato della Lega Alessandro Pagano.

"A causa loro - attacca ancora - centinaia e centinaia di criminali e delinquenti sono sbarcati sulle nostre coste in questi anni, si sono radicati e li manteniamo pure: vitto, alloggio, cellulare, wi fi, e ora pure la formazione. Li paghiamo per farci annientare. Mentre gli italiani poveri aumentano. Serve un Governo forte con Salvini per farsi sentire non solo in Europa ma anche con la Tunisia. Dobbiamo difendere i nostri confini, la nostra identità e civiltà. La nostra sicurezza nazionale rappresenta la massima priorità".