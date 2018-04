Governo, Di Maio: noi pronti, ma a centrodestra e Pd serve tempo

Roma, 10 apr. - "Noi siamo impegnati come Movimento cinque stelle a scrivere un contratto di governo per mettere al centro i problemi degli italiani e le soluzioni, noi siamo pronti ma capisco che ci sono dinamiche interne alla coalizione di centrodestra e al Partito democratico per cui avremo bisogno di tempo". Lo ha detto Luigi Di Maio (M5s) parlando con i giornalisti, in diretta su Rainews 24, al suo arrivo a Termoli a proposito della trattativa per la formazione del governo.

"Noi siamo pronti ma noi siamo una forza politica unica, con un candidato premier, un programma e le coperture per attuarlo", ha aggiunto sottolineando che "nel caso del centrodestra e del Pd non è così semplice, siano loro a darci una risposta".