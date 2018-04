Industria, Confcommercio: dato produzione non incoraggiante

Roma, 10 apr. - "Il dato sulla produzione industriale di febbraio, negativo per il secondo mese consecutivo, non è un segnale incoraggiante per le prospettive a breve dell'economia italiana". Questo il commento dell'ufficio studi Confcommercio alle rilevazioni diffuse oggi dall'Istat.

"Al di là dell'energia, sulla cui produzione hanno inciso anche fattori climatici, la maggior parte dei settori è in ridimensionamento. In particolare, la riduzione più significativa si è rilevata per la produzione di beni di consumo (-2,4% rispetto a gennaio) che - conclude la nota - potrebbe indicare un'evoluzione non particolarmente brillante della domanda da parte delle famiglie".