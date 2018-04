Sace: i macchinari per il vetro di Bottero conquistano l'Africa

Roma, 10 apr. - Sace, che insieme con Simest costituisce il polo dell`export e dell`internazionalizzazione del gruppo Cdp, ha assicurato le esportazioni in Kenya e Sudafrica di Bottero, tra i principali produttori a livello internazionale di macchine automatiche per la lavorazione del vetro, per un valore di 1,5 milioni di euro.

L`azienda cuneese, attiva con filiali e stabilimenti produttivi in Europa, Cina, Brasile Stati Uniti, è cliente di lungo corso di Sace Simest: ha ottenuto da Simest finanziamenti per la crescita internazionale e ha assicurato con Sace le proprie forniture in diversi Paesi del mondo dalla Turchia al Kazakhstan, dal Regno Unito alla Cina fino a queste ultime due operazioni nel continente africano, un mercato complesso ma ad elevato potenziale di sviluppo futuro per tutti i comparti della meccanica strumentale italiana.

"Grazie alla chiusura di questi contratti Bottero consolida la sua presenza in Africa sub-sahariana nel settore dei macchinari per la lavorazione del vetro cavo e piano - ha dichiarato Iose Olmo, direttore finanziario di Bottero -. La partnership con Sace Simest è per noi fondamentale per raggiungere nuovi clienti in geografie emergenti e proporre loro soluzioni di finanziamento alternative e più convenienti rispetto a quelle tradizionali, tutelando nel contempo i nostri incassi".