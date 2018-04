Paita (Pd) a Fico: cosa non si fa per un pugno di sì a governo M5s

Roma, 10 apr. - "Cosa non si fa per un pugno di sì che favorisca la nascita del governo cinquestelle. Si rinnega persino quanto detto in passato dal francescano Fico in persona". Lo afferma Raffaella Paita, parlamentare del Pd.

"Il presidente in autobus, che solo cinque anni fa contestava alla vecchia presidenza della Camera - di cui Di Maio faceva parte - l'autorizzazione del gruppo Fratelli d'Italia, oggi autorizza il gruppo Liberi e uguali ben al di sotto della soglia dei 20 parlamentari necessari. Oggi non è più uno spreco autorizzare una deroga. Per noi, ora come allora, la democrazia non è uno spreco. Se questa è la coerenza 5 stelle..." conclude la parlamentare dem.