Fontana: dialogo con territori e cittadini cifra giunta lombarda

Milano, 10 apr. - "Porto in Regione Lombardia la concretezza del sindaco, il primo livello del rapporto fra cittadino e istituzioni, l'amministratore pubblico cui il cittadino immediatamente si rivolge; da governatore lombardo intendo iniziare un percorso che accorci le distanze anche fra Regione e cittadini, che renda più semplice e diretta la relazione con le comunità lombarde, che renda naturale per ognuno guardare con fiducia a questa istituzione". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel suo intervento in Consiglio regionale in cui ha illustrato le linee guida del suo programma di governo.

"Da presidente dei lombardi - ha proseguito Fontana - mi metterò nei panni di chi rivolge domande alla pubblica amministrazione e cercherò di fornire la modalità più veloce ed efficace per ottenere una risposta. Il dialogo con coloro che vivono il territorio sarà il metodo di lavoro, sarà la cifra di questo governo regionale, per programmare con una visione di prospettiva e responsabilità le priorità della nostra Lombardia. Questa sarà un'area di intervento di carattere strategico per l'attuazione del prossimo Programma Regionale di Sviluppo".

Dopo aver descritto i criteri e gli obiettivi con cui sono state assegnate le deleghe ai sedici assessori regionali che compongono la giunta, Fontana si è soffermato sulla sua visione della Lombardia di domani. "Sarà regista delle politiche che interesseranno il nostro territorio negli anni a venire. Sono convinto che occorra una vision - ha rimarcato - e con essa una capacità programmatoria e di indirizzo che non solo sia in grado di gestire lo status quo, ma soprattutto consenta di prevedere, immaginare, sostenere gli sviluppi di domani". (segue)