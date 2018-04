Roma, 10 apr. - "Grazie ai grillini ora abbiamo anche i furbetti del Parlamento? La senatrice Bogo Deledda del M5s è stata in malattia per 243 giorni. Il 29 gennaio viene candidata e il 2 febbraio guarisce del tutto! Di Maio dirà qualcosa o è troppo occupato a bisticciare con Salvini?". Lo scrive su Twitter Alessia Morani, deputata del Partito democratico, per commentare l'inchiesta de Le Iene sulla senatrice cinquestelle Bogo Deledda.