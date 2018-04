Governo, Flick: sarei un buon premier come tanti altri

Roma, 10 apr. - "Sarei un buon premier come tanti altri. Di certo so che il termine `contratto` in politica non mi piace". Così il presidente emerito della Consulta, Giovanni Maria Flick, durante la registrazione di `Roma InConTra` ha parlato dell`attuale situazione politica. "In questo momento si gioca `al vai tu-vado io`, ma la campagna elettorale è finita sebbene qualcuno non se ne sia accorto e le consultazioni non sono solo un rituale. Purtroppo - ha proseguito - ho la sensazione che il senso di queste sia rovesciato: si va al Quirinale non per offrire le proprie proposte, ma per sapere cosa pensa il presidente della Repubblica e così regolare la mossa successiva".

Il nome di Flick viene spesso accostato ad un`alleanza tra Pd e Cinque Stelle, ma per lui "non bisogna discutere di `contratto` (come fa Di Maio, ndr) che è un concetto che mi piace poco, quanto invece di compromesso, che è cosa diversa dall`inciucio", ha detto l`ex ministro, specificando che "non bisogna confondere il momento politico con il momento costituzionale, come è avvenuto in occasione del referendum del 4 dicembre, quando le persone non sapevano se andavano a votare sul governo in carica o sulla Costituzione". Alla domanda circa la sua vicinanza ai 5 Stelle, Flick ha rivelato di "aver messo le sue competenze a disposizione della città di Roma" e che un uomo come lui "può servire per ricordare principi e regole su come gestire la situazione in base alle regole costituzionali".