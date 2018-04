Gersualemme, 10 apr. - Nel video si ascoltano voci che discutono di aprire il fuoco su quelli che sembrano palestinesi armati che camminano nel versante opposto della frontiera. Un cecchino apre quindi il fuoco su una di queste persone e la scaraventa a terra.

"Wow. Che video! Sì! Quel figlio di pu...", esclama una delle voci dietro la telecamera in ebraico. Non è stato possibile verificare in modo indipendente i contenuti del video o la sua origine.

(fonte AFP)