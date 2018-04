Tim, Fassina: Calenda riferisca in Parlamento. Rete allo Stato

Roma, 10 apr. - "Il ministro Calenda venga a riferire alle commissioni speciali di Camera e Senato sulla strategia di Cdp. Il futuro della rete di Tim è troppo rilevante per il Paese". Lo ha affermato Stefano Fassina deputato di LeU.

"Tra il 24 Aprile e il 4 Maggio si definisce un capitolo importante per l'azienda e per la sua principale infrastruttura. Il Parlamento - ha aggiunto - non può stare a guardare e il governo Gentiloni non ha legittimazione politica sostanziale per decidere. L'insistenza di Calenda per l'affidamento della rete Tim a una public company è pericolosa. Per la sicurezza nazionale, la rete deve essere controllata dallo Stato, direttamente o, come è per le altre reti strategiche, tramite Cdp. Di Maio e Salvini che dicono? Lasciano fare?". Così in una nota