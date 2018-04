Zuckerberg davanti al Congresso per audizioni del "mea culpa" -2

New York, 10 apr. -

Facebook "ha commesso degli errori su fake news, interferenze straniere nelle elezioni, sull'istigazione all'odio e sulla privacy. Non abbiamo fatto abbastanza" per prevenire un uso sbagliato o "volto a nuocere" del social network. "Non abbiamo considerato abbastanza le nostre responsabilità, ed è stato un grosso errore", ha detto ieri Zuckerberg, anticipando quanto riferirà ai parlamentari da oggi. "È stato un mio errore, mi dispiace".

In uno dei passaggi più significativi, il fondatore di Facebook sottolinea che "siamo stati troppo lenti a individuare e a rispondere alle interferenze russe e stiamo lavorando duramente per fare meglio [...] Continueremo a lavorare con il governo per capire la piena estensione dell'interferenza russa e faremo la nostra parte non solo per assicurare l'integrità di elezioni libere e giuste nel mondo, ma anche per dare voce a tutti ed essere una forza per la democrazia ovunque". E ancora: "La missione di Facebook è di dare voce alle persone e di avvicinarle. Questi sono valori profondamente democratici e ne siamo fieri. Non voglio che nessuno usi i nostri strumenti per danneggiare la democrazia. Non è quello per cui ci battiamo." (Segue)