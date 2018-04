Banca centrale russa: stabilità finanziaria del Paese non a rischio

Mosca, 10 apr. - La numero uno della Banca centrale russa assicura che non vi è rischio "per la stabilità finanziaria" della Russia sulla scia del terremoto in borsa e del crollo del rublo scatenato dalle nuove sanzioni americane.

"La Banca centrale dispone di un ampio spettro di strumenti per agire in tali situazioni, in caso insorgano rischi per la stabilità finanziaria. A nostro avviso, al momento non ci sono tali rischi", ha dichiarato Elvira Nabiullina durante una conferenza a Mosca, come riportano le agenzie russe.