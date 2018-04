Milano, tram ospita dibattiti su sostenibilità e innovazione

Milano, 10 apr. - Dal 17 al 22 aprile un tram milanese sarà trasformato in luogo itinerante di dibattito sui temi della sostenibilità e dell'innovazione. Si tratta dell'iniziativa Tram-way to the Future, giunta alla seconda edizione, organizzata dalla società di progettazione integrata Progetto Cmr in occasione del Fuorisalone. A bordo del mezzo, davanti a un cocktail, si approfondiranno temi trasversali in materia di sostenibilità, innovazione e futuro, in compagnia di ricercatori, sociologi, docenti universitari, istituzioni, aziende e giornalisti.

Un'occasione di confronto, liberamente aperta al pubblico, che quest'anno ha come stazione di partenza Smart Square, installazione pensata da Massimo Roj, fondatore e Ad di Progetto Cmr, per Inhabits-Milano Design City, in Piazza Castello, presentato da Ddn. Un esempio di come l'applicazione delle nuove tecnologie possa cambiare il progetto urbano rendendolo uno spazio funzionale dove vivere, influenzando così non solo l'architettura, ma anche la socialità. La prima partenza è in programma il 17 aprile alle ore 17,30.