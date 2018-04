Sisma, Gelmini: solidarietà Fi, lavoriamo per dare risposte

Roma, 10 apr. - "Ancora un forte sisma in centro Italia, e il pensiero fugge inevitabilmente alla notte del 24 agosto 2016, ad #Amatrice, e ai terremoti che nei mesi successivi hanno colpito regioni bellissime del nostro Paese. Paura, angoscia, precarietà. Solidarietà dal gruppo Forza Italia Camera alla popolazione marchigiana per questa ennesima difficile sfida". Lo scrive su Facebook Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

"Lavoreremo per dare ai cittadini risposte concrete e per rimediare ai numerosi errori fatti in questi anni dai governi di sinistra. #terremoto #Marche #Macerata", conclude la Gelmini.