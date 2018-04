Roma, 10 apr. - "I nostri padri e nonni non parlavano di contratti quando scrissero la Costituzione che era un bel compromesso, non un inciucio, non vedo perchè dobbiamo parlarne adesso. Non riesco a capire un atteggiamento di questo genere ma forse sono demodè". Lo ha detto Giovanni Maria Flick, giurista, ex presidente della Consulta - e uno dei nomi dei 'papabili' per Palazzo Chigi se Di Maio e Salvini facessero entrambi un passo indietro - intervistato a Rainews 24.