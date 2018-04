Calabrò precisa: con Marina Berlusconi incontro casuale

Roma, 10 apr. - "In riferimento a quanto pubblicato dal mensile del Fatto Quotidiano 'Millenium' nel numero di aprile 2018, e alla replica della signora Marina Berlusconi ripresa dalle agenzie Ansa, Adnkronos e Askanews, il signor Giovanni Calabrò aderisce alla ricostruzione della signora Berlusconi confermando la casualità dell`incontro a Montecarlo". E' quanto viene precisato in una nota.

Giovanni Calabrò, prosegue il comunicato, "ribadisce inoltre che non ha mai avuto rapporti con quel ramo della famiglia che il mensile indica come coinvolta in vicende di criminalità organizzata".

Per quanto concerne il valore del nichel, riportato nell'articolo come riferito da esperto di settore riconosciuto, il valore riportato, si precisa ancora, "non è lontano dai prezzi di riferimento attuali, tuttavia le transazioni conosciute dal mercato si affermano su valori ancora più elevati soprattutto nel settore militare".

Giovanni Calabrò "si riserva la facoltà di valutare con i propri avvocati eventuali azioni legali nei confronti della testata e degli estensori dell`articolo, verificando se ci siano estremi diffamatori nei suoi confronti".