Roma, 10 apr. - Per la formazione del governo "c'è una trattativa politica che è più adatta a un clima pre elettorale" ma "le elezioni sono finite, sembra che qualcuno non se ne accorga, si continua a fare un discorso politico che non è in sintonia con il momento attuale". Lo ha detto Giovanni Maria Flick, giurista, ex presidente della Consulta - e uno dei nomi dei 'papabili' per Palazzo Chigi se Di Maio e Salvini facessero entrambi un passo indietro - intervistato a Rainews 24.