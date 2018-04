Red Dot Design Award alle pentole bresciane Mepra di Pininfarina

Milano, 10 apr. - La giuria del Red Dot Design Award, premio internazionale di design, ha assegnato il riconoscimento per la categoria Product Design 2018 a Stile, collezione di pentole disegnata da Pininfarina per Mepra, azienda bresciana specializzata in posate e prodotti in acciaio. Ha avuto la meglio su prodotti provenienti da 59 Paesi. Il coperchio, dalle linee arrotondate, richiama la forma della pentola, garantendo un'integrazione degli elementi, quasi a suggerire l`idea di un corpo unico ed estremamente compatto. Altra caratteristica della linea è il contrasto tra la finitura satinata esterna e quella lucida dei manici.

"L`assegnazione del Red Dot Design Award ci riempie di gioia e orgoglio - ha commentato in una nota Luigi Prandelli, Amministratore delegato di Mepra - anche perché è il frutto non solo della ricerca stilistica, ma anche dell`attenzione a sicurezza, ergonomia e funzionalità. Grazie al prezioso contributo di Pininfarina possiamo definire Stile un concentrato di eccellenza italiana, l`espressione di un approccio innovativo al design in grado di mettere al centro le persone, i loro desideri e le loro esigenze".

"Forma e funzione si sposano armoniosamento nella collezione Stile" ha aggiunto Paolo Pininfarina, Presidente del Gruppo. "Il Red Dot Design Award certifica l`eccellenza del design di questo progetto che ci ha permesso di esprimere le nostre competenze nell`industrial design e la nostra profonda conoscenza del mondo Home" ha continuato. Stile sarà esposta al museo per il design contemporaneo Red Dot Design Museum di Essen, in Germania. Nella stessa città, il 9 luglio prossimo, verrà ufficialmente consegnato il premio durante la cerimonia all`Aalto Theater.