Apple alimentata al 100% con energia rinnovabile in tutto ... -3

Milano, 10 apr. - Nel complesso, l`energia pulita generata dai progetti dei fornitori ha permesso di ridurre le emissioni di gas serra di oltre 1,5 milioni nel 2017, il risultato che si otterrebbe bloccando la circolazione di oltre 300.000 auto. Più di 85 fornitori si sono inoltre iscritti al Clean Energy Portal di Apple, una piattaforma online sviluppata dall`azienda per aiutare i fornitori a identificare soluzioni commercialmente sostenibili per l`approvvigionamento di energie rinnovabili nel mondo.

I nuovi fornitori impegnati sul fronte delle energie rinnovabili includono: Arkema, che per Apple produce biopolimeri ad alte prestazioni nei suoi stabilimenti in Francia, negli Stati Uniti e in Cina; DSM Engineering Plastics, che nei suoi stabilimenti nei Paesi Bassi, a Taiwan e in Cina produce polimeri e composti utilizzati in molti prodotti Apple, tra cui connettori e cavi; ECCO Leather, il primo fornitore di articoli tessili a impegnarsi a utilizzare solo energia pulita per la produzione Apple. La pelle prodotta da ECCO per Apple è di origine europea, e la conciatura e il taglio avvengono in stabilimenti nei Paesi Bassi e in Cina; Finisar, produttore statunitense leader nel settore dei componenti per comunicazioni in fibra ottica e dei laser a cavità verticale a emissione superficiale (VCSEL), su cui si basano alcune delle funzioni più amate dei prodotti Apple, come il riconoscimento Face ID, i selfie in modalità Ritratto e le Animoji; Luxshare-ICT, un fornitore di accessori per i prodotti Apple i cui stabilimenti per la produzione Apple si trovano principalmente nella Cina orientale; Pegatron, che si occupa dell`assemblaggio di vari prodotti, tra cui iPhone, presso i suoi due stabilimenti a Shanghai e Kunshan, in Cina; Quadrant, un fornitore di magneti e componenti magnetici utilizzati in una varietà di prodotti Apple; Quanta Computer, uno dei primi fornitori Mac a impegnarsi a utilizzare esclusivamente energie rinnovabili per la produzione Apple e Taiyo Ink Mfg. Co, che produce maschere di saldatura per circuiti stampati in Giappone.