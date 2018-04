Tim, sindaci: nostra mossa in interesse tutti soci e stakeholders

Milano, 10 apr. - Il collegio sindacale di Tim "ribadisce di essersi mosso, oggi come in passato, solo ed esclusivamente nell'ottica di dar corso con scrupolo e serietà ai propri compiti e alla propria funzione di vigilanza sul rispetto delle norme di legge, regolamentari e statutarie e sempre con l'obiettivo di una tutela dell'interesse di tutti gli azionisti, singoli o qualificati, e degli stakeholders in generale". Così i sindaci del gruppo di tlc spiegano la loro decisione di integrare l'odg dell'assemblea del 24 aprile con le richieste di Elliott, contro cui ieri il cda di Tim ha deliberato a maggioranza di avviare iniziative, anche in via di urgenza.

Al riguardo, il collegio Sindacale "ricorda anzitutto che, durante la seduta del 22 marzo del cda, l'organo di controllo, tenuto conto dell`assenza di adeguata motivazione della delibera e in assenza di memorandum o legal opinion di advisor legali, si è riservato di effettuare gli opportuni approfondimenti e verifiche in ordine alla decisione del consiglio di non provvedere all`integrazione dell'odg".

Il collegio ha quindi svolto, nei giorni immediatamente successivi, un`analisi, spiega, "senz`altro assai approfondita - pur in tempi, nell'interesse del mercato, certamente serrati - in ciò anche supportato da un proprio consulente legale a tal fine specificamente incaricato". All`esito del processo valutativo, "è emerso che l`impostazione evidenziata nei richiamati pareri legali della società non era condivisibile, dovendosi invece nella fattispecie applicare l`interpretazione più ampiamente sostenuta in dottrina, che ha portato l`organo di controllo, come illustrato nella propria nota datata 30 marzo 2018, a ritenere doveroso procedere all`integrazione dell`ordine del giorno".

"Tale interpretazione è infatti risultata, ad avviso del collegio sindacale, ben più coerente, tra l'altro, con la giurisprudenza e con le massime notarili riscontrate, con il contenuto delle direttive comunitarie in materia di diritti degli azionisti di minoranza, nonché con l'incomprimibilità, in linea di principio, del diritto degli azionisti qualificati di società quotate di ottenere l'integrazione delle materie all`ordine del giorno garantita dalla legge".