Roma, 10 apr. - In occasione del 166° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, si svolgerà oggi alle ore 16 il cambio della Guardia d'Onore al Palazzo del Quirinale con i reparti della Polizia.

Al termine la Banda del Corpo eseguirà i seguenti brani: C. Preite: Casarano; M. Tamanini: Old Time's Parade; G. Rossini: Overture - Galop (Guglielmo Tell); G. Verdi: Marcia Trionfale (Aida); G.A. Marchesini: Giocondità (Marcia d'Ordinanza).