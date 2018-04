Roma, 10 apr. - Il Cdr di Askanews esprime solidarietà ai colleghi di Omniroma e Omnimilano che non hanno ancora ricevuto risposte dall`azienda sui mancati stipendi dei mesi scorsi e che per questo hanno proclamato due giorni di sciopero. Auspichiamo che l`azienda ripristini le necessarie garanzie e un clima di dialogo per la corretta soluzione del contenzioso.