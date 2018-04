Roma, 10 apr. - "Quello che ho detto qui. Non c`entra l`Italianita. Lo Stato non sta prendendo il controllo di TIM. Riteniamo che una rete unica separata e neutrale corrisponda all`interesse generale. Pensiamo che un modello public company sia preferibile ad un controllo che ha mostrato limiti". E' quanto scrive il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, in un tweet.