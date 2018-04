Sisma, Meloni: Fdi è a fianco cittadini centro Italia

Roma, 10 apr. - "Fratelli d'Italia è al fianco dei cittadini del Centro Italia che stanotte hanno vissuto nuovamente l'incubo del terremoto. E le immagini che ci arrivano da chi vive nelle 'casette' testimoniano lo spavento e il senso di abbandono. Ricostruire, ricostruire, ricostruire: basta promesse non mantenute, basta ritardi e rimpalli di responsabilità, basta burocrazia che paralizza tutto e tutti. Il Centro Italia deve tornare a vivere e Fratelli d'Italia è come sempre a disposizione per fare la sua parte". È quanto scrive su Facebook il presidente di Fratelli d`Italia, Giorgia Meloni.