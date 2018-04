Pd, Martina: il 21 aprile mi candido per progetto di squadra

Roma, 10 apr. - "Il 21 aprile noi ci confronteremo in maniera libera e nel pieno rispetto delle opinioni differenti. Mi sono candidato a segretario convinto che non sia un impegno che posso esaurire da solo, credo nella costruzione di una squadra, un gruppo, una collegialità". Così il segretario reggente del Pd Maurizio Martina a Rtl.

"Non servono conte e divisioni, il 21 aprile sarà un passaggio di unità per ricostruire il progetto democratico, girando i territori - spiega -. Non credo mai che queste esperienze possano essere sulle spalle solo di un leader".