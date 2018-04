Di Maio: vedere ora Salvini per cosa? Aspetto tutto il Pd

Roma, 10 apr. - "La questione è molto semplice: ci vediamo per fare cosa? Dobbiamo chiarire un paio di premesse, e valgono sia per il Pd sia per la Lega. Prima di tutto, qualunque tipo di contratto di governo partirà dai nostri temi. Poi inizierà la contrattazione con gli altri". Lo afferma Luigi Di Maio, in una intervista al Fatto Quotidiano, a proposito della possibilità di incontrare nuovamente Matteo Salvini prima di salire al Colle.

Incontrerà Salvini, sì o no? "Vediamo. Ma se dobbiamo farlo per dirci Berlusconi sì, Berlusconi no, non serve - risponde -. Io non voglio far saltare il tavolo, né con Lega né con il Pd. E voglio agevolare il lavoro del presidente della Repubblica nel trovare una maggioranza. Ma dobbiamo arrivare agli incontri con le condizioni giuste". L'apertura ai Dem? "Io mi rivolgo a tutto il Pd, come a tutta la Lega. Chiunque sottoscriverà il contratto di governo, dovrà garantire per tutto il suo partito. Non voglio spaccare nessuna forza politica o incentivare rotture", conclude.