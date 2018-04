Saipem: depositate liste per rinnovo cda

Roma, 10 apr. - Saipem ha depositato due liste di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione, in vista dell`assemblea convocata per il 3 maggio 2018 (unica convocazione).

La prima lista, presentata congiuntamente da Eni e Cdp Equity (la cui partecipazione è complessivamente pari al 43,095% del capitale ordinario di Saipem) è così composta: Claudia Carloni, Leone Pattofatto, Francesco Caio (candidato presidente), Stefano Cao, Paolo Fumagalli, Maria Elena Cappello.

Della seconda lista, presentata dai fondi (1,90% del capitale), fanno parte Federico Ferro-Luzzi, Ines Maria Lina Mazzilli, Paul Simon Schapira.