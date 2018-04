Milano, 10 apr. - Elliott ha depositato, entro il termine della mezzanotte di ieri, la lista per il rinnovo del cda di Tim in vista dell'assemblea del 4 maggio. Oltre ai nomi già presenti nella prima lista per l'assemblea del 24 aprile (Fulvio Conti, Luigi Gubitosi, Rocco Sabelli, Massimo Ferrari, Paola Giannotti, Dante Roscini), l'elenco si completa con 4 nomi: Alfredo Altavilla (FCA), Paola Bonomo, Lucia Morselli e Maria Elena Cappello.