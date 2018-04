Di Maio: Salvini non faccia la vittima, mai digerirò Berlusconi

Roma, 10 apr. - "E' inutile" che Matteo Salvini "si ostini a pensare che io possa digerire il capo di Forza Italia: non può più digerirlo neppure il Paese. Però sono fiducioso: mettendo al centro il contratto impegnerò i partiti su singoli provvedimenti". Lo afferma in una intervista al Fatto quotidiano il leader del Movimento cinque stelle Luigi Di Maio.

"Il centrodestra è una coalizione che non esiste, dove tutti dicono cose diverse", sottolinea Di Maio, "per questo mi rivolgo alla Lega e non a tutto il centrodestra". Insomma "Salvini non deve fare la vittima". Il terzo uomo per Palazzo Chigi? "Il classico terzo uomo non votato da nessuno non lo vogliono gli italiani", risponde Di Maio.