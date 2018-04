Siria, Consiglio di sicurezza Onu pondera su voto risuluzione oggi

New York, 10 apr. - Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sta soppesando con cautela se indire oggi un voto sulla proposta Usa di una nuova indagine indipendente sugli attacchi chimici in Siria, aprendo un nuovo fronte di spaccatura con la Russia che si è già detta contraria e potrebbe porre il veto sulla risoluzione.

Gli Stati Uniti hanno presentato ieri una bozza di risoluzione dopo il presunto attacco chimico su Douma, principale città dell'enclave ribelle siriana nella Ghoita orientale, in cui sono morte almeno 40 persone sabato. Il presidente Usa Donald Trump ha anche parlato di un'imminente azione militare americana e l'ambasciatrice Usa presso l'Onu Nikki Haley ha detto che questa potrebbe avvenire anche senza il sostegno delle Nazioni Unite.

Gli Usa vogliono quindi un voto, anche se Mosca ha dichiarato che nella bozza ci sono degli "elementi inaccettabili" e ha definito "pericolosa" l'opzione militare ventilata da Washington. Un diplomatico interno al Consiglio di sicurezza ha spiegato che "gli Stati Uniti stanno spingendo per un voto domani (oggi ndr)". Gli esperti hanno lavorato nella notte ma non è stato ancora dato alcun annuncio per un voto oggi.

