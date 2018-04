Usa, polizia Texas: confessione unabomber ispirerebbe emulatori -2

Chicago (Illinois), 10 apr. - Il contenuto della registrazione non è stato reso pubblico fino ad ora e non è detto che lo sarà mai. "Siamo molto preoccupati e l'ultima cosa che vogliamo è ispirare qualcun'altro", ha dichiarato l'agente speciale dell'Fbi Christopher Combs.

Le autorità non hanno ancora fornito il movente degli attacchi o come l'attentatore abbia scelto le vittime. Gli investigatori si stanno concentrando sull'"enorme molte di dati del computer" di Conditt. L'Austin American-Statesman aveva scritto a marzo che Conditt di definiva "uno psicopatico" fin da bambino: "Vorrei essere dispiaciuto ma non lo sono", diceva secondo il giornale.

(fonte afp)