Brasile, Lula resta candidato partito Lavoratori a presidenziali

Curitiba, 10 apr. - L'ex presidente brasiliano, che sta scontando la pena inflitta per il reato di corruzione, resta il candidato del Partito dei lavoratori per le presidenziali di ottobre. "E' il nostro candidato, indipendentemente dalle circostanze", ha annunciato il presidente del partito Gleisi Hoffmann parlando di fronte al commissariato di Curitiba dove è detenuto Lula.

Il 72, ex capo di stato brasiliano, si è consegnato alla polizia sabato per iniziare a scontare la condanna a 12 anni. Nei sondaggi Lula resta di gran lunga il favorito, ma la sua detenzione pone dubbi sulla possibilità che possa concorrere per le presidenziali. (Segue)