India, Alfano: cordoglio per grave perdita, uniti alle famiglie

Roma, 10 apr. - "Esprimo il profondo cordoglio da parte dell`Italia al Governo dell'India per la grave perdita di tante giovani vite, nell'incidente stradale avvenuto nell`#HimachalPradesh. Siamo uniti alle famiglie delle vittime in questo momento di immenso dolore", così il ministro degli Esteri Angelino Alfano in merito alla tragedia avvenuta in India dove almeno 30 persone, fra cui 27 bambini, sono morte nello Stato indiano settentrionale dell'Himachal Pradesh quando un bus scolastico è precipitato in una scarpata.