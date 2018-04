Siria, Haley: Usa risponderanno su attacco Douma anche senza Onu

New York, 10 apr. - Gli Stati Uniti "risponderanno" all'attacco con armi chimiche fatto in Siria senza considerare se il consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite deciderà di agire o meno. Lo ha detto l'ambasciatore degli Stati Uniti all'Onu, Nikki Haley, nel corso del suo intervento al Palazzo di Vetro di New York. "Siamo arrivato al punto in cui il mondo deve vedere che viene fatta giustizia", ha continuato Haley aggiungendo: "La storia registrerà questo momento come quello in cui il consiglio di Sicurezza ha deciso di adempiere al suo compito o ha dimostrato il suo totale e completo fallimento nel proteggere il popolo della Siria".

Ma Haley ha anche attaccato Mosca. "Il regime russo, le cui mani sono completamente sporche del sangue dei bambini siriani, non può vergognarsi delle immagini delle sue vittime", ha detto ricordando che non si deve sottovalutare il ruolo della Russia e dell'Iran nei massacri portati a termine dal regime siriano di Assad. (Segue)