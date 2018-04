Siria, Russia: inaccettabile bozza Onu su indagine armi chimiche

New York, 10 apr. - La Russia ha rifiutato la nuova proposta degli Stati Uniti per un'indagine indipendente per identificare i responsabili degli attacchi con armi chimiche in Siria, dopo l'aggressione che ha colpito Douma, principale città dell'enclave ribelle della Ghoita orientale.

L'ambasciatore russo presso le Nazioni Unite Vassily Nebenzia ha dichiarato ai giornalisti che la bozza di risoluzione presentata dall'Onu "contiene alcuni elementi inaccettabili che la peggiorano" rispetto alla precedente proposta degli Stati Uniti.

(fonte afp)