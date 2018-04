Monsanto vola al Nyse, giustizia Usa vicina a ok a merger Bayer

New York, 9 apr. - Il titolo Monsanto ha accelerato repentinamente al rialzo non appena il Wall Street Journal ha riferito che la Giustizia Usa è pronta a dare un via libera condizionato all'acquisizione del gruppo americano da parte della tedesca Bayer. Dalle nozze per oltre 60 miliardi di dollari nascerebbe un colosso mondiale dell'agrochimica. Al Nyse, Monsanto sale del 6,4% a 125,35 dollari. Secondo il Wsj, le due aziende si sono impegnate con Washington a fare ulteriori cessioni di asset, in aggiunta a quelle chieste il mese scorso dalla Ue per dare la sua approvazione alle nozze. Come in quel caso, pare che sia Basf ad acquistare gli asset pronti a essere disinvestiti.