Salvini: io sono pronto a governare, ma non farò l'esploratore

Roma, 9 apr. - Matteo Salvini è "pronto" a fare il presidente del Consiglio, ma solo se avrà "i numeri", altrimenti non intende mettersi a fare "l'esploratore". Il leader della Lega lo ha detto a `Stasera Italia' su Rete 4. "Se io avessi mezza speranza di avere i numeri per fare un governo, vengo a Roma domattina. Evidentemente il centodestra in questo momento da solo non ha abbastanza numeri. Salvini da solo in Parlamento senza numeri, i miracoli non li fa. Non son mica Superman".

"L'esloratore - ha chiarito - l'ho fatto con i boy-scout quando avevo 10 anni, il governo dell'Italia è qualcosa di un pochino più impegnativo. Io mi sento pronto, per me sarebbe un onore, però voglio farlo se ci sono numeri certi. Mi rifiuto di far partire un governo con 15 transfughi da quel partito o da quell'altro partito. O ci sono i numeri, e i numeri vengono fuori se c'è un accordo serio, secritto, tra centrodestra e 5 stelle, oppure...".