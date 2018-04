Salvini: Lega è stata responsabile, ora tocca a altri o si vota

Roma, 9 apr. - La Lega ha già dimostrato "responsabilità, adesso tocca agli altri fare altrettanto, altrimenti "si va a votare". Lo ribadisce il leader della Lega Matteo Salvini a `Stasera Italia' su Rete 4. "Abbiamo dimostrato generosità e responsabilità, ma non può essere sempre e solo la Lega a fare passi indietro. Se vanno avanti con i veti e con i no, o fanno un accordo Pd-5 stelle - e se si mettono d'accordo Renzi e Di Maio mi tolgo il cappello, perché evidentemente non ho capito il voto degli italiani - oppure si va a votare".

Ha aggiunto Salvini: "Noi ci siamo presentati (come centrodestra, ndr) con un programma unitario agli italiani, se gli italiani hanno dato più voti alla coalizione di centrodestra vuol dire che ci credono. Io sono disposto ad ampliarla questa squadra, ma non esiste che le regole della partita le dettino i secondi o i terzi classificati".