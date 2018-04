Sacile, 9 apr. - "Mi dicono 'tu staresti un anno in un Governo con tutti dentro a occuparti della legge elettorale'? Che palle!". Lo ha dichiarato il leader della Lega, Matteo Salvini, durante un comizio stasera a Sacile (Pn), ultima tappa del suo tour in Fvg. "Ci sono problemi economici, aziende che chiudono e tu parli di legge elettorale? Io dico che si fa in una settimana e chi prende un voto in più governa per cinque anni".