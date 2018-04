Vitalizi,Fraccaro:Camera a ritmi serrati per vittoria democrazia

Roma, 9 apr. - "Lavoreremo a ritmi serrati per la fine dei privilegi e degli assegni d'oro dei parlamentari. E' la vittoria della democrazia"". Lo ha dichiarato il presidente M5s del collegio Questori della Camera Riccardo Fraccaro, a seguito del disco verde dell'ufficio di Presidenza all'avvio del nuovo taglio ai vitalizi parlamentari con delibera interna di Montecitorio, senza attendere i tempi di approvazione della legge Richetti.

"E' stato scelto il percorso piu' incisivo.Il Movimento cinque stelle - ha detto- mantiene le promesse, a un mese dalle elezioni abbiamo gia' dato il via libera all'abolizione dei vitalizi. Come questore anzianoproporro' che la delibera sia tempestivamente sottoposto all'approvazione definitiva della Camera. Non e' accettabile che si spendano 200 milioni di euro all'anno per pagare 2600 vitalizi, con un assegno medio di 5000 euro al mese, quando la maggior parte delle pensioni sociali e' di 500 euro. Non si tratta solo di un'inaccettabile ingiustizia sociale, ma anche di un risparmio effettivo: 65 milioni di euro l'anno, 350 per l'intera legislatura".