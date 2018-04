Tim, cda: illegittimo ok sindaci a richieste Elliott -2

Roma, 9 apr. - Per il cda di Tim "il collegio sindacale ha preso la propria decisione sulla base di una nota irritualmente fatta pervenire al medesimo dai consulenti legali dei fondi Elliott, in data 24 marzo 2018, oltre il termine di legge e neppure condivisa (se non a decisione già assunta) con il consiglio di amministrazione, cui non è stato richiesto di fornire alcun commento utile ad evitare l`assunzione di una decisione (quella di integrare l`ordine del giorno assembleare) contraddittoria, illegittima e pregiudizievole per gli interessi degli azionisti di Tim".

Inoltre "l`integrazione dell`ordine del giorno come deliberata dal collegio sindacale è in contrasto con l`articolo 9.10 dello Statuto di Tim (che prevede che "ogni qualvolta la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione venga meno per qualsiasi causa o ragione, i restanti consiglieri si intendono dimissionari e la loro cessazione ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito per nomina assembleare") e con l`articolo 2386, quarto comma del codice civile (il quale prevede "se particolari disposizioni dello statuto prevedono che a seguito della cessazione di taluni amministratori cessi l'intero Consiglio, l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica).